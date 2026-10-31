Посійте ці квіти до перших морозів: навесні сад потоне у золотистих квітах

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Каліфорнійський мак, або ешшольція, вирізняється яскравими сонячними квітами та невибагливістю, пише Deccoria. Найкращий час для посіву насіння у відкритий ґрунт – вересень, жовтень або перші дні листопада, поки утримується сприятлива погода.

Завдяки природній зимовій стратифікації насіння загартовується в ґрунті й формує потужну кореневу систему. Навесні такі рослини сходять швидше, легше переносять літню посуху і цвітуть набагато пишніше, ніж посіяні у березні чи квітні.

Як правильно сіяти та доглядати ешшольцію?

Ця квітка зовсім не потребує родючої землі та складного догляду. Головне – врахувати кілька простих правил під час посадки:

Оберіть сонячну й добре провітрювану ділянку на клумбі. Підготуйте легкий, піщаний і водопроникний ґрунт без надлишку поживних речовин. Сійте насіння одразу на постійне місце, адже через довгий стрижневий корінь рослина не переносить пересаджування і не підходить для розсади. Коли сіянці випустять перші справжні листки, прорідіть сходи, залишаючи між ними відстань близько 20 сантиметрів.

Квітка не вимагає регулярного внесення добрив і частого зволоження – поливати її варто лише під час тривалої посухи. Щоб продовжити цвітіння до осінніх заморозків, вчасно видаляйте зів'ялі бутони.

Як виглядає каліфорнійський мак: дивіться відео

Які ще квіти можна посіяти під зиму?

До настання морозів на клумбах чудово приживаються й інші холодостійкі квіти, які добре переносять зимовий спокій. Насіння волошок, алісуму чи незабудок достатньо посіяти в пухкий очищений ґрунт, щоб отримати раннє цвітіння навесні.