Александр Пономарев показал, как выглядит его старшая дочь

Украинский певец Александр Пономарев чувственно поздравил дочку Евгению с 22-летием. Артист опубликовал совместное фото с девушкой, которое вызвало восторг в сети.

Как известно, Евгения – первенец Александра Пономарева и Алены Мозговой. Про день рождения дочери артист написал на официальной инстаграм-странице и растрогал поклонников нежным поздравлением.

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"С днем рождения тебя, доченька! Божьего благословения тебе и многая и благая лета!"– написал Александр Пономарев.

Евгения – не единственный ребенок Александра Пономарева. Он также воспитывает сына Сашу от второго брака с Викторией Мартынюк. С мальчиком Александр Пономарев проводит свободное время, что охотно демонстрирует в сети.

Относительно личной жизни, то сейчас артист находится в отношениях с женщиной, которую не знакомит с общественностью. Об этом рассказала бывшая жена Александра Пономарева. Виктория Мартынюк отметила, что после развода сохранила дружеские отношения с ним и общается с его новой избранницей. Кроме этого, 12-летний сын Пономарева также ладит с таинственной женщиной.

Я очень благодарна гражданской жене Александра, что она хорошо относится к моему Саше. Я всегда его ругаю, когда он не совсем толерантно о ней отзывается. Я у него воспитываю уважение ко всем взрослым. Особенно к гражданской жене его отца,

– отмечала Виктория Мартынюк.