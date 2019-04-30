Фермер на день выиграл картину Пикассо – повесил ее в сарае

Фермер из швейцарского Цюриха Ханспетер Бенц выиграл конкурс, по условиям которого победитель мог на 24 часа забрать картину Пикассо "Бюст женщины в шляпе" к себе домой. Мужчина для картины нашел довольно необычное место – собственный сарай.

Организаторы конкурса – фонд Байелера при поддержке швейцарской компании Swisscom, – к счастью, подготовились, чтобы полотно не пострадало в любой ситуации. Они разработали специальную смарт-рамку, которая в режиме реального времени передавала текущие данные о температуре воздуха, влажности, местонахождении. Следовательно, можно было контролировать, что картина Пикассо находится в безопасности, пишет BURO.

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Участие в конкурсе могли принять все желающие. Стоило убедительно написать в заявке, почему вы должны стать владельцем или собственником полотна на день. По мнению ораганизаторов, такие шаги способствуют популяризации искусства среди тех, кто по разным причинам не часто посещает музеи.

Если люди не хотят идти к Пикассо, тогда Пикассо должен прийти к людям,

– отметил директор фонда Сэм Келлер.

Среди тех, кто привез картину к фермеру, была внучка художника Диана Видмайер-Пикассо.

Hanspeter „Hampe“ Benz hat Freude. Ins Museum kommt er sonst nicht so oft, sagt er. pic.twitter.com/fO9LmWk9A1 — daniel faulhaber (@dan_faulhaber) 16 квітня 2019 р.

Дора Маар была музой Пикассо в течение десяти лет – с 1935 по 1945 годы. За это время художник написал сотни портретов Маар.

Говорят, что женщина имела вспыльчивый и нервный характер. В смеси с рефлексиями Пикассо о военных годах она появилась на картинах в "сломанном виде". Кстати, именно она изображена в знаменитой серии полотен Пикассо "Плачущая женщина".

Портреты Доры Маар – Пикассо: смотрите фотогалерею