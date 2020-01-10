Киев вошел в рейтинг городов, которые стоит посетить в новом десятилетии
Столица Украины все больше привлекает туристов историческими местами и особым колоритом. Поэтому именно Киев советуют посетить в новом десятилетии.
Своеобразный рейтинг городов для туристов обнародовал портал Big 7 Travel, с которым сотрудничают такие издания как Forbes, The Independent, The Daily Mail, Vogue и GQ. Киев оказался на 2 ступени с 50 городов, которые следует посетить в новом десятилетии. По совету экспертов, туристам не стоит останавливаться только на осмотре столицы, а отправиться в Чернобыль.
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"Это удивительно разнообразная, культурно богатая и увлекательная страна – значительно больше, чем вы когда-нибудь ожидали. Спектр кофе и баров в Киеве только начинает развиваться, поэтому ждите всплеск в 2020-х годах. Посетите также зону отчуждения в городе Чернобыль, которая захватывает дух, чтобы узнать о ядерной катастрофе, разрушительные последствия которой до сих пор ощущаются в обществе", – говорится в описании.
Киев оказался в рейтинге городов, которые стоит посетить туристам / Big 7 Travel
Кроме этого, в первой десятке предлагаемых городов можно увидеть такие знаменитые среди туристов страны, как США, Австралию, Северную Ирландию и Сингапур. Какие города вошли в лидеры рейтинга – смотрите в списке.
10 городов, которые стоит посетить в новом десятилетии: рейтинг
- Гваделупа, Карибы
- Киев, Украина
- Бостон, Массачусетс, США
- Сан-Хосе, Коста-Рика
- Новый Орлеан, Луизиана, США
- Мельбурн, Австралия
- Белфаст, Северная Ирландия
- Салар де Уюни, Боливия
- Остров Капито, Новая Зеландия
- Сингапур
Известно, что Big 7 Travel – это онлайн-сервис для туристов, на который работают эксперты из разных уголков мира. Портал публикует интересную информацию для туристов, оценивая данные о 7 континентах и осматривая лучшие локации. Киев не впервые фигурирует на сайте онлайн-сервиса. Ранее его представители опубликовали самые популярные места для фото в столице. В список вошли: Киево-Печерская Лавра, Михайловский собор, Площадь Независимости, Бессарабский рынок, Арка дружбы народов и Родина-Мать.