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Киев вошел в рейтинг городов, которые стоит посетить в новом десятилетии

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Киев в рейтинге городов, которые стоит посетить в новом десятилетии / www.youtube.com

Столица Украины все больше привлекает туристов историческими местами и особым колоритом. Поэтому именно Киев советуют посетить в новом десятилетии.

Своеобразный рейтинг городов для туристов обнародовал портал Big 7 Travel, с которым сотрудничают такие издания как Forbes, The Independent, The Daily Mail, Vogue и GQ. Киев оказался на 2 ступени с 50 городов, которые следует посетить в новом десятилетии. По совету экспертов, туристам не стоит останавливаться только на осмотре столицы, а отправиться в Чернобыль.

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"Это удивительно разнообразная, культурно богатая и увлекательная страна – значительно больше, чем вы когда-нибудь ожидали. Спектр кофе и баров в Киеве только начинает развиваться, поэтому ждите всплеск в 2020-х годах. Посетите также зону отчуждения в городе Чернобыль, которая захватывает дух, чтобы узнать о ядерной катастрофе, разрушительные последствия которой до сих пор ощущаются в обществе", – говорится в описании.

Київ опинився у рейтингу міст, які варто відвіати туристам
Киев оказался в рейтинге городов, которые стоит посетить туристам / Big 7 Travel

Кроме этого, в первой десятке предлагаемых городов можно увидеть такие знаменитые среди туристов страны, как США, Австралию, Северную Ирландию и Сингапур. Какие города вошли в лидеры рейтинга – смотрите в списке.

10 городов, которые стоит посетить в новом десятилетии: рейтинг

  1. Гваделупа, Карибы
  2. Киев, Украина
  3. Бостон, Массачусетс, США
  4. Сан-Хосе, Коста-Рика
  5. Новый Орлеан, Луизиана, США
  6. Мельбурн, Австралия
  7. Белфаст, Северная Ирландия
  8. Салар де Уюни, Боливия
  9. Остров Капито, Новая Зеландия
  10. Сингапур

Известно, что Big 7 Travel – это онлайн-сервис для туристов, на который работают эксперты из разных уголков мира. Портал публикует интересную информацию для туристов, оценивая данные о 7 континентах и осматривая лучшие локации. Киев не впервые фигурирует на сайте онлайн-сервиса. Ранее его представители опубликовали самые популярные места для фото в столице. В список вошли: Киево-Печерская Лавра, Михайловский собор, Площадь Независимости, Бессарабский рынок, Арка дружбы народов и Родина-Мать.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Киева рейтинги Новости LifeStyle LifeStyle Путешествия
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