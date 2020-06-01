Популярный украинский певец Монатик анонсировал выход документального фильма "Человек, который вечно танцует". В киноленте он покажет свой творческий путь. В тизере артист впервые показал свою маму и бабушку.

Ровно год назад, 1 июня, состоялось феерическое шоу Монатика "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский". Он стремился к этому всю свою жизнь и стал первым поп-певцом, который собрал стадион такого уровня. В символическую для своего творчества дату артист представил тизер документального фильма. Видео опубликовал на официальном ютуб-канале.

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Что известно о фильме-биографии Монатика?

"Человек, который вечно танцует" – новый проект украинского мультиартиста Монатика. В нем он расскажет о становлении себя как музыканта и танцора. В этой ленте речь пойдет о 10 годах его работы на сцене. В фильме зрители смогут увидеть большое интервью Монатика, его друзей детства, школьных учителей, коллег. В съемке приняла участие команда артиста, которая рядом с ним с самого начала творческого пути. А также впервые в кадре появятся его бабушка и мама, которые расскажут истории, связанные с кумиром миллионов.

Монатик – "Человек, который вечно танцует": смотрите тизер фильма онлайн

Что в фильме расскажет мама Монатика?

В тизере документальной ленты мама Монатика зачитывает детские письма артиста, которые он писал себе взрослому. Раньше он никогда не показывал свою семью, в сети не было никаких кадров из его личного архива. Однако наконец певец решился поделиться историей жизни, длиной в 10 лет. Они были нелегкими, однако чрезвычайно счастливыми и незабываемыми. А феерическим достижением стало невероятное шоу на НСК "Олимпийский".