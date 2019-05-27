Настя Каменских и Потап поделились романтическим снимком с отдыха

Звездные супруги, которые отправились в медовый месяц сразу после свадьбы, очаровывает поклонников миловидными снимками с отдыха. Да, Настя Каменских и Потап поделились романтическим кадром на фоне морских пейзажей.

Несколько дней назад украинский шоу-бизнес праздновал свадьбу года. Настя Каменских и Потап поженились после нескольких лет слухов о романе. Сразу после шумного празднования звездные супруги отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Читайте также: Потап и Настя Каменских поженились: фото и видео со свадьбы

Звезды не держали интригу и в течении перелета делились яркими снимками и короткими видео, а после прибытия начали публиковать миловидные фото. Да, на своей странице в Instagram певица Настя Каменских опубликовала милый кадр со своим мужем Потапом. На фото супруги нежно обнимаются на берегу моря, держа в руках бокалы с шампанским.



Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Однако соблазнительница Настя Каменских не забыла похвастаться своими формами, потому опубликовала фото, на котором она сама позирует перед камерой в купальном костюме. Стоит отметить, что Потап поделился таким же общим снимком, однако, в отличие от жены, поставил геолокацию "Турция".