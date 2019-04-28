Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?

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Пасха
Пасха / Колаж LifeStyle 24

Пасха или Светлое Христово Воскресение – древнейший и величайший христианский праздник, который символизирует победу над грехом и смертью, начало новой жизни.

Пасхальные праздники богаты традициями и символами. С ними связано много народных поверий и обрядов.

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Но сегодня мало кто задумывается – почему мы святим именно паску, а не, например, хлеб или булочки, зачем разрисовываем яйца. А эти традиции имеют очень древние корни.

Поэтому проверить, знаете ли вы интересные детали пасхальных традиций – поможет вам тест. Желаем удачи и веселых праздников!

 

 

Из какого региона писанка: Пасхальный тест

 

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Теги: Новости Украины Пасха LifeStyle Традиции Тесты
Источник: 24 Канал
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