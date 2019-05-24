Сериал "Чернобыль": создатели раскрыли тайны съемочного процесса

"Чернобыль" - сериал от американского кабельного канала HBO, вызвавший настоящий фурор во всем мире. Он позволил вблизи посмотреть на самую большую ядерную катастрофу на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Кропотливая работа над сценарием

Над кинопроизводством сериала работал американский телеканал HBO, на котором выходит известный сериал "Игра престолов".

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Главный сценарист "Чернобыля" Креиг Мейзин утверждает, что это история не о катастрофе, а о цене лжи. Ему пришлось несколько лет изучать архивные материалы, читать книги, ездить в Припять и общаться с ликвидаторами, чтобы среди наслоений выдуманных версий как можно ближе подойти к правде.



Крейг Мезин – главный сценарист сериала

Была у Креига и постоянная консультантка, которая на момент аварии жила в Киеве. Она перечитывала версии сценария и исправляла малейшие неточности. К примеру, вычеркнула абзац, где главный герой Легасов, прежде чем совершить самоубийство, насыпает кошке корм. Украинка пояснила, что в Советском Союзе не существовало корма: животным давали то, что не доели хозяева.



Особое внимание создатели сериала уделяли деталям



Кадры из сериала "Чернобыль"

Деталям уделяли максимальное внимание. Диспетчерский пульт воспроизвели с точностью до самой маленькой кнопки. Также тщательно подошли к бытовым сценам. Одежда, прически, обои, столовые наборы должны быть не просто такие, как в Советском Союзе, а как в Советском Союзе в 1986 году.



Творцы особое внимание уделили созданию диспетчерского пульта



Актриса Джесси Бакли в роли Людмилы Игнатенко

Западные костюмеры боялись ошибиться в воспроизведении униформы пожарных. А тогда с облегчением узнали, что существовал лишь один вид костюмов и шлемов.



Пожарные из сериала "Чернобыль"

Где снимали сериал

Весь антураж для декораций закупали в Киеве, а вот съемки происходили преимущественно в Литве. Конечно, хотелось снимать в Чернобыле и Припяти, но после 30 лет эти места имеют совсем не такой вид, как на момент катастрофы. В конце концов это тоже не было проблемой.

В Союзе немало мест проектировали с похожими планами, поэтому в Вильнюсе удалось найти спальный район, который напоминал Припять, а роль украинской АЭС сыграла литовская Игналинская атомная станция. Именно здесь воссоздали реактор до и после взрыва.



Спальный район Вильнюса на кадрах сериала "Чернобыль"



Спальный район Вильнюса использовали в сериале "Чернобыль"

На момент согласования съемок, Украины в списке локаций не было. Но киевская продакшн-компания Radioaktive Film написала письмо HBO и убедила, что для большей правдоподобности следует перенести несколько локаций к нам.

Поэтому зрители смогут увидеть в сериале Припять, Киевское море, Институт гидробиологии, корпуса КПИ и КГГА. Для одной из финальных сцен даже перекрыли улицы Крещатик, Терещенскую и Хмельницкого.



Институт гидробиологии в Киеве появился в сериале "Чернобыль"

Лента вызывает немало вопросов, чтобы ответить на них, после каждой серии НПО представляет подкаст с Креигом. Он детально обсуждает все моменты и объясняет, почему именно так написал сцену и как проходили съемки этого момента.

Подробнее о том, где снимали сериал "Чернобыль" – читайте в материале Недвижимость24

Слушайте подкаст к сериалу "Чернобыль":

Сериал собирает восторженные отзывы как обычных зрителей, так и кинокритиков. Британский обозреватель израильского издания Gareth написал: "На фоне "Чернобыля" – "Игра престолов" выглядит комедией". А издание Time сообщило: "Чернобыль" демонстрирует, что происходит, когда общество перестает слушать науку". Намекая, что политики и общество часто игнорируют сообщения ученых об угрожающем масштабе глобального потепления.

Смотрите трейлер к сериалу "Чернобыль":

Первые серии сериала уже можно посмотреть в свободном доступе.