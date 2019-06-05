"Украинская идентификация": в Киеве открывается уникальная выставка церковных росписей

5 июня в киевской Галерее искусств "Лавра" состоится открытие художественной выставки "Украинская идентификация. Анатолий Криволап, Игорь Ступаченко. Росписи церкви Покрова Пресвятой Богородицы".

В экспозиции будут представлены живописные композиции на библейские темы для церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка на Киевщине. Композиции созданы знаменитым украинским живописцем Анатолием Криволапом, который возглавляет рейтинг самых успешных украинских художников, вместе с коллегой – монументалистом Игорем Ступаченко. Выставка продлится с 5 июня по 14 июля (вход свободный).



Церковная роспись

Уникальностью этой выставки является то, что посетители смогут увидеть именно оригиналы росписей, которые после выставки будут смонтированы в здании церкви. На выставке также будут экспонироваться живописные полотна, которые будут демонстрировать истоки нетрадиционного цветового решения традиционных композиций Анатолия Криволапа.



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

В старинном селе Липовка Макаровского района Киевской области на месте Покровской церкви, разрушенной при советской власти, за меценатский счет Богдана Батруха построен новый храм с таким же посвящением – Покрове Пресвятой Богородицы.



Так выглядела Покровская церковь

Феномен росписей церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Липовке заключается в особом слаженном сотворчестве художников. Игорь Ступаченко придумывал новые технологии, создавал традиционные композиции, готовя сценический ряд для визуального заполнения храма. Анатолий Криволап взял на себя ответственность за эмоциональное наполнение цветом и за современный взгляд на старые заветы в храме, построенном в XXI веке.

Олеся Авраменко, кандидат искусствоведения, куратор выставки:

Анатолий Криволап в росписях этой церкви сконцентрировал и сосредоточил творческое достояние всего своего жизненного пути, в котором укротил и приручил страстную остроту собственного мироощущения. Имея взрывной темперамент, он воплощает его в цветных выбросах, сгустках и пятнах, которые светятся и сияют, а иногда ослепляют глаза. Его интересует цвет для возможности воспроизвести глубокие и сильные чувства.



Экспонат выставки "Украинская идентификация"

Татьяна Миронова, директор галереи искусств "Лавра":

Выставка произведений Анатолия Криволапа – это всегда событие для Киева. Но эта выставка особенная. В ней художник апеллирует к истокам украинской духовности и национальной идентификации. В ней сочетается историческое и культурное наследие и современное искусство. Уверена, что проект станет событием не только для Киева, но и для всей страны.



Анатолий Криволап за работой

Кто такой Анатолий Криволап?

Известный украинский художник, мастер нефигуративной живописи и пейзажа. Получил классическое профессиональное образование в Государственном художественном институте в Киеве (теперь – Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). После завершения обучения в течение 15 лет активно искал себя в искусстве, не желая творить в рамках соцреализма.

Важным событием в творческой жизни Анатолия Криволапа стала республиканская художественная выставка, посвященная 45-й годовщине победы во Второй мировой войне (Киев, 1990). Представленное на ней произведение художника "Багровые высоты" вызвало значительный резонанс, по сути, открыв художника для художественного сообщества. Вскоре Криволап вошел в состав творческого объединения "Живописный заповедник" (1992-1995), которое сыграло важную роль в развитии современного украинского изобразительного искусства.

Последующие годы были отмечены мощным творческим взлетом и широким признанием художника не только в Украине, но и за ее пределами. Работы авторства Криволапа активно выставлялись, продавались и коллекционировались по всему миру.

В 2011 году Криволап стал лауреатом общенациональной премии "Человек года" в номинации "Художник года". Тогда же фотография украинского художника впервые появилась на обложке журнала "Forbes".

В 2012 году знаменательным событием в жизни художника стало вручение ему высшей государственной награды – Национальной Шевченковской премии за цикл картин "Украинский мотив".



Анатолий Криволап и Игорь Ступаченко

Кто такой Игорь Ступаченко?

Родился 27 марта 1955 года в Киеве. В 1980 году окончил Киевский государственный художественный институт (теперь НАОМА), мастерскую профессора Виктора Шаталина. С 1986 года профессионально работает в станковой и монументальной живописи. Принимает участие во всеукраинских и международных выставках. С 1986 года – член Национального союза художников Украины.

1996, 2005 – участник VII и Х Международных конкурсов современного искусства "Триеннале живописи" (Осака).

2000 – персональная выставка "Дагерротипные ситуации" (Галерея "Персона", Киев).

2006 – участник Международного фестиваля искусств East Arte в Торре Каванезе и Ривароло (Италия).

2003-2012 – Генератор идей и конструктивных воплощений творческих пленэрных проектов (вместе с куратором Олесей Авраменко) в Крыму и Черкасской области: "Гурзуфские сезоны" (2003, 2005-2010), "Пейзаж" Канев (2010), "Траектория" в Байдарской долине (2012)...

2014-2019 – росписи храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Макаровского района Киевской области.





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