Уникальную украинскую арт-игру PictoricBox представят на "Книжном Арсенале"

24 мая в Киеве на IX Международном фестивале "Книжный Арсенал" состоится официальная презентация новой настольной игры PictoricBox.

Иллюстрации к игре создали художники известного клуба иллюстраторов Pictoric, в частности, среди авторов Анна Сарвира, Олег Грищенко, Татьяна Денисенко, Полина Дорошенко, Анна Иваненко, Женя Полосина, Елена Старанчук, Анна Андреева, Юлия Тверитина, Валерий и Елена Тихонюк, Илья Угнивенко.

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Организатор проекта – Sky Art Foundation – специально к фестивалю подготовил обновленную версию игры, а также дополнительный игровой набор Active. С сюжетом и правилами игры любители захватывающих настольных игр могут ознакомиться на официальном сайте pictoricbox.com, а также в специальной зоне непосредственно во время "Книжного Арсенала" 22-26 мая. В этой же зоне пройдет выставка оригинальных работ иллюстраторов Pictoric, произведения которых стали основой для игры.

PictoricBox: так выглядит игра

Уверен в том, что именно коллаборация арта и бизнеса, которая реализуется в таких проектах, как PictoricBox, способна прославить как украинских художников, так и принести успех украинскому бизнесу во всем мире. Ведь этот эстетически-развлекательный проект сюжетно и идейно созданный по принципу "игра для всей семьи", что в свою очередь – один из топовых международных трендов,

– отмечает Дмитрий Палиенко, основатель Sky Art Foundation и соавтор идеи создания игры.

Что такое Pictoric?Это сообщество иллюстраторов, дизайнеров-графиков и художников. Цель его создания – реализация совместных проектов и популяризация качественной современной иллюстрации в Украине и за рубежом, а также ведение просветительской деятельности. Для этого Pictoric проводит творческие выставки, мастер-классы, лекции, круглые столы и встречи. Одним из приоритетных направлений деятельности клуба является налаживание сотрудничества между художником и издателем, а также популяризация творчества молодых авторов. Главное "условие" вступления в клуб иллюстраторов Украины – оригинальный авторский стиль, что идет в ногу с актуальными тенденциями в графическом искусстве.