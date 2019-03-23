В диадеме и вечернем платье: Оля Фреймут показала нежный образ

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут приехала во Львов со своими детьми и сестрой Юлией. А все потому, что Олю пригласили провести церемонию награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины", которая состоялась 22 марта.

Для церемонии телеведущая примеряла длинное платье молочного цвета от украинского дизайнера Оксаны Мухи. Новые фото Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.

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Образ украинки завершает аккуратная прическа и роскошная диадема на голове, которая, к слову, выполнена в белом золоте с 459 бриллиантами и 40 аквамаринами.

Не сбрасывать корону даже в домашних условиях. Вызов,
– подписала снимок Ольга.

Оля Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Оля Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ольга Фреймут Новости Львова
Источник: LifeStyle 24
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