В диадеме и вечернем платье: Оля Фреймут показала нежный образ
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут приехала во Львов со своими детьми и сестрой Юлией. А все потому, что Олю пригласили провести церемонию награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины", которая состоялась 22 марта.
Для церемонии телеведущая примеряла длинное платье молочного цвета от украинского дизайнера Оксаны Мухи. Новые фото Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.
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Образ украинки завершает аккуратная прическа и роскошная диадема на голове, которая, к слову, выполнена в белом золоте с 459 бриллиантами и 40 аквамаринами.
Не сбрасывать корону даже в домашних условиях. Вызов,
– подписала снимок Ольга.
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia