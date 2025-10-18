Одной из самых распространенных исторических неточностей, которую до сих пор активно распространяют, является утверждение относительно настоящей фамилии Адольфа Гитлера. Об этом подробнее – пишет 24 Канал со ссылкой на Освита.ua.

Какая настоящая фамилия Адольфа Гитлера?

Во многих источниках, в том числе и в российской пропагандистской литературе, часто можно встретить утверждение, что настоящая фамилия Адольфа Гитлера была Шикльгрубер. Однако этот тезис не соответствует действительности. Дело в том, что Адольф Гитлер никогда не носил и не употреблял эту фамилию.

Зато, родовое имя Шикльгрубер принадлежало его отцу – Алоису. Он был внебрачным сыном Анны Марии Шикльгрубер и носил ее фамилию до 40-летнего возраста. В 1876 году Алоис официально взял фамилию своего приемного отца, Георга Гитлера. Так, это родовое имя он имел за тринадцать лет до рождения Адольфа.

Лидер Национал-социалистической рабочей партии Германии появился на свет 20 апреля 1889 года в городе Браунау-на-Инне, в Австро-Венгрии. При рождении Адольф получил фамилию Гитлер. По одной из версий, это родовое имя имеет баварские и австрийские корни и происходит от слова Hiedl, которое означает "подземный водный источник" или "реку".

Кстати, по данным генеалогического общества "Родные", в Украине нет носителей фамилии Гитлер.

