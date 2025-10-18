Однією з найпоширеніших історичних неточностей, яку досі активно поширюють, є твердження щодо справжнього прізвища Адольфа Гітлера. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Oсвіта.ua.

Яке справжнє прізвище Адольфа Гітлера?

У багатьох джерелах, зокрема й у російській пропагандистській літературі, часто можна зустріти твердження, що справжнє прізвище Адольфа Гітлера було Шикльґрубер. Однак ця теза не відповідає дійсності. Річ у тім, що Адольф Гітлер ніколи не носив і не вживав цього прізвища.

Натомість, родове ім'я Шикльґрубер належало його батьку – Алоїсу. Він був позашлюбним сином Анни Марії Шикльґрубер і носив її прізвище до 40-річного віку. У 1876 році Алоїс офіційно взяв прізвище свого названого батька, Георга Гітлера. Так, це родове ім'я він мав за тринадцять років до народження Адольфа.

Лідер Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини з'явився на світ 20 квітня 1889 року у місті Браунау-на-Інні, в Австро-Угорщині. При народженні Адольф отримав прізвище Гітлер. За однією з версій, це родове ім'я має баварське й австрійське коріння та походить від слова Hiedl, яке означає "підземне водне джерело" або "річка".

До речі, за даними генеалогічного товариства "Рідні", в Україні немає носіїв прізвища Гітлер.

