Однією з найпоширеніших історичних неточностей, яку досі активно поширюють, є твердження щодо справжнього прізвища Адольфа Гітлера. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Oсвіта.ua.
Яке справжнє прізвище Адольфа Гітлера?
У багатьох джерелах, зокрема й у російській пропагандистській літературі, часто можна зустріти твердження, що справжнє прізвище Адольфа Гітлера було Шикльґрубер. Однак ця теза не відповідає дійсності. Річ у тім, що Адольф Гітлер ніколи не носив і не вживав цього прізвища.
Натомість, родове ім'я Шикльґрубер належало його батьку – Алоїсу. Він був позашлюбним сином Анни Марії Шикльґрубер і носив її прізвище до 40-річного віку. У 1876 році Алоїс офіційно взяв прізвище свого названого батька, Георга Гітлера. Так, це родове ім'я він мав за тринадцять років до народження Адольфа.
Лідер Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини з'явився на світ 20 квітня 1889 року у місті Браунау-на-Інні, в Австро-Угорщині. При народженні Адольф отримав прізвище Гітлер. За однією з версій, це родове ім'я має баварське й австрійське коріння та походить від слова Hiedl, яке означає "підземне водне джерело" або "річка".
До речі, за даними генеалогічного товариства "Рідні", в Україні немає носіїв прізвища Гітлер.
Яке справжнє прізвище Остапа Вишні?
Справжнє ім'я та прізвище Остапа Вишні – Павло Губенко. Це родове ім'я є типовим для українців і вказує на патронімічне коріння. Тобто на батька або предка, якого називали Губа, можливо, через виразні вуста.
Наразі налічується 3317 носіїв такого родового імені в Україні. Здебільшого його власники живуть на Київщині.
Ба більше, прізвище Губенко згадується у козацьких реєстрах за 1756 та 1649 роки.