Статья 26 Семейного кодекса Украины четко определяет, кто не имеет права жениться. Об этом рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

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Кому в Украине запрещено жениться

Под запрет попадают родственники прямой линии родства, в частности родители и дети, дедушки, бабушки и внуки. Также не могут жениться родные братья и сестры, даже если они лишь наполовину связаны общей матерью или отцом. Кроме этого, не разрешается регистрировать брак двоюродным братьям и сестрам, а также родственникам другой степени. Среди них: родные тети, дяди с их племянниками или племянницами.

В то же время запрещено жениться усыновителям с усыновленными ими детьми. Однако брак между ними возможен только в случае официальной отмены усыновления.

Кому нельзя жениться / Фото Freepik

Известно, что брачный возраст для украинцев и украинок устанавливается в 18 лет. Впрочем, 16-летние граждане также могут жениться, если подадут соответствующее заявление, которое впоследствии рассмотрит и примет суд.

Важно отметить, что брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Принуждение к браку не допускается, как отмечают в Министерстве юстиции.

Когда нельзя жениться в 2025 году

Наши предки избегали празднований в период поста, ведь тот считается неблагоприятным для бракосочетания. Дело в том, что в это время действуют определенные пищевые ограничения и запреты на громкие развлечения. Именно поэтому украинцам не рекомендуется справлять свадьбы в Успенский пост (с 1 по 14 августа) и в Рождественский пост (с 15 ноября по 24 декабря).

Более того, верующим не стоит жениться и венчаться в большие церковные праздники, среди которых Крещение (6 января), Вербное воскресенье (13 апреля), Пасха (20 апреля) и Рождество Христово (25 декабря).