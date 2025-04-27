Стаття 26 Сімейного кодексу України чітко окреслює, хто не має права одружуватися. Про це розповідає LifeStyle24 з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

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Кому в Україні заборонено одружуватися

Під заборону потрапляють родичі прямої лінії споріднення, зокрема батьки й діти, дідусі, бабусі та онуки. Також не можуть одружуватися рідні брати та сестри, навіть якщо вони лише наполовину пов'язані спільною матір'ю чи батьком. Крім цього, не дозволяється реєструвати шлюб двоюрідним братам і сестрам, а також родичам іншого ступеня. Серед них: рідні тітки, дядьки з їхніми племінниками або племінницями.

Водночас заборонено одружуватися усиновлювачами з усиновленими ними діти. Однак шлюб між ними можливий тільки у разі офіційного скасування усиновлення.

Кому не можна одружуватися / Фото Freepik

Відомо, що шлюбний вік для українців і українок встановлюється у 18 років. Втім, 16-річні громадяни також можуть одружитися, якщо подадуть відповідну заяву, яку згодом розгляне й ухвалить суд.

Важливо зазначити, що шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування до шлюбу не допускається, як зазначають у Міністерстві юстиції.

Коли не можна одружуватись у 2025 році

Наші пращури уникали святкувань у період посту, адже той вважається несприятливим для одруження. Річ у тім, що в цей час діють певні харчові обмеження та заборони на гучні розваги. Саме тому українцям не рекомендується справляти весілля в Успенський піст (з 1 по 14 серпня) та у Різдвяний піст (з 15 листопада по 24 грудня).

Ба більше, вірянам не варто одружуватися та вінчатися у великі церковні свята, серед яких Водохреще (6 січня), Вербна неділя (13 квітня), Великдень (20 квітня) і Різдво Христове (25 грудня).