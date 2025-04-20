Его история уходит во времена Киевской Руси, где празднование длилось не один, а три дня подряд. Люди считали, что вода в это время имеет лечебные свойства и дарит не только телесную, но и духовную чистоту. Именно поэтому в Поливальный понедельник принято обливаться водой и желать друг другу здоровья и счастья, рассказывает LifeStyle24.

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Что можно делать в Поливальный понедельник

Устраивать застолья, ходить в гости и звать к себе родственников.

Угощать других куличами и пасхальными яйцами.

Обливаться водой.

Развлекаться и веселиться.

Петь песни и танцевать.

Отдыхать и поздравлять друзей и знакомых с праздником.

Поливальный понедельник / Фото Freepik

Традиции второго дня Пасхи

В древности верили, что холодная жидкость смывает все болезни и защищает от злых сил. В связи с этим, предки обливали не только друг друга, но и дома, скот и даже поля, чтобы обеспечить щедрый урожай.

Через некоторое время эта традиция приобрела романтический подтекст. Молодые парни обливали девушек, чтобы продемонстрировать им свою симпатию. Считалось, что если девушку не обольют на Поливальный понедельник, то ей будет трудно выйти замуж. Что интересно, нередко именно в этот день влюбленные признавались друг другу в чувствах или даже делали предложение руки и сердца.