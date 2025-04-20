Його історія сягає часів Київської Русі, де святкування тривало не один, а три дні поспіль. Люди вважали, що вода у цей час має лікувальні властивості й дарує не лише тілесну, а й духовну чистоту. Саме тому у Поливаний понеділок заведено обливатися водою та бажати одне одному здоров'я та щастя, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Що не можна робити у Світлу седмицю 2025: головні заборони цього тижня

Що можна робити у Поливаний понеділок

Влаштовувати застілля, ходити у гості та кликати до себе родичів.

Пригощати інших пасками та крашанками.

Обливатися водою.

Розважатися та веселитися.

Співати пісні та танцювати.

Відпочивати та вітати друзів і знайомих зі святом.

Поливаний понеділок / Фото Freepik

Традиції другого дня Великодня

У давнину вірили, що холодна рідина змиває всі хвороби та захищає від злих сил. У зв'язку з цим, предки обливали не лише один одного, а й домівки, худобу та навіть поля, щоб забезпечити щедрий урожай.

Через деякий час ця традиція набула романтичного підтексту. Молоді хлопці обливали дівчат, щоб продемонструвати їм свою симпатію. Вважалося, що якщо дівчину не обіллють на Поливаний понеділок, то їй буде важко вийти заміж. Що цікаво, нерідко саме цього дня закохані зізнавалися одне одному у почуттях або навіть робили пропозицію руки й серця.