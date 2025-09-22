Для этого существует немало различных ритуалов и практик. Сообщает lifestyle 24 со ссылкой на комментарий победительницы 5 сезона шоу "Битва экстрасенсов" Жанны Шулаковой для издания УНИАН.

Так, энерго-коуч советует в День осеннего равноденствия попробовать мед. Это, по ее словам, помогает пополнить энергетику и восстановить энергоканалы.

Еще один совет от ясновидящей – испечь сдобный хлеб или булочки. Выпечку стоит делать сладкой и ароматной, добавив корицу, мед и сахарную пудру. К тому же готовить ее следует только с положительными мыслями. После приготовления хлеб или булочки стоит разделить с родными, а для чествования умерших можно частью накормить птиц.

К тому же Жанна Шулакова рассказала, что в День осеннего равноденствия можно сделать ожерелье из плодов рябины и повесить его у дверей или окна как защитный амулет для дома. Дело в том, что в период созревания дерево рябины является мощным энергодонором.

Издание "РБК-Украина" советует на осеннее равноденствие выйти на прогулку на природе, чтобы зарядиться энергией, убрать лишнее дома и приготовить семейный ужин, восстанавливая древние традиции наших предков.

К тому же можно провести ритуал благодарности: записать все хорошее, что произошло в течение лета, и поблагодарить за это, а для того, чтобы оставить позади все плохое, записать на листок проблемы, с которыми вы столкнулись, и сжечь их. Это, так сказать, будет своеобразный обряд очищения.

День осеннего равноденствия можно завершить медитацией или простыми практиками йоги перед сном, чтобы почувствовать гармонию и баланс.

Что такое День осеннего равноденствия?