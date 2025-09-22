Для цього існує чимало різних ритуалів та практик. Повідомляє lifestyle 24 з посиланням на коментар переможниці 5 сезону шоу "Битва екстрасенсів" Жанни Шулакової для видання УНІАН.

Так, енерго-коуч радить у День осіннього рівнодення скуштувати мед. Це, за її словами, допомагає поповнити енергетику та відновити енергоканали.

Ще одна порада від ясновидиці – спекти здобний хліб або булочки. Випічку варто робити солодкою та ароматною, додавши корицю, мед і цукрову пудру. До того ж готувати її слід лише з позитивними думками. Після приготування хліб чи булочки варто розділити з рідними, а для вшанування померлих можна частиною нагодувати птахів.

До того ж Жанна Шулакова розповіла, що в День осіннього рівнодення можна зробити намисто з плодів горобини й повісити його біля дверей або вікна як захисний амулет для дому. Річ у тім, що в період дозрівання дерево горобини є потужним енергодонором.

Видання "РБК-Україна" радить на осіннє рівнодення вийти на прогулянку на природі, щоб зарядитися енергією, прибрати зайве вдома та приготувати сімейну вечерю, відновлюючи давні традиції наших предків.

До того ж можна провести ритуал вдячності: записати все добре, що сталося протягом літа, і подякувати за це, а для того, щоб залишити позаду все погане, записати на листок негаразди, з якими ви стикнулися, та спалити їх. Це, так би мовити, буде своєрідний обряд очищення.

День осіннього рівнодення можна завершити медитацією або простими практиками йоги перед сном, щоб відчути гармонію та баланс.

Що таке День осіннього рівнодення?