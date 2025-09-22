Водночас, як листя на деревах змінює свій колір, так і ми проходимо через власні цикли змін в різні періоди. Що осіннє рівнодення готує для вашого знаку зодіаку – пише LifeStyle24 з посиланням на People.

Дивіться також 3 знаки зодіаку, яким треба відпочити

Прогноз на осіннє рівнодення для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Прогноз для Овнів

Під час осіннього рівнодення в Овнів особлива увага зосереджена на стосунках – як особистих, так і робочих. Хтось із близьких чи колег може несподівано проявитися, а в невизначених романтичних стосунках, можуть прояснитися незрозумілі моменти у спілкуванні. І загалом у відносинах з іншими людьми зараз буде більше глибини та емоційної насиченості.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Прогноз для Тельців

Для Тельців головне – навести лад у повсякденному житті та не забувати про себе. Дбати про власні потреби не егоїзм, навіть якщо інші вимагають багато уваги.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Прогноз для Близнюків

Осіннє рівнодення для Близнюків – це символічний початок періоду, коли головна тема в житті стає любов, творчість і приємні емоції. Це ніби підказка: зараз хороший час більше радіти й дозволяти собі насолоджуватися життям.

Рак (22 червня – 22 липня)

Прогноз для Раків

Для Раків цей час ідеальний, щоб зробити дім комфортним і поглибити стосунки з рідними. Все, що пов'язане з красою і затишком, буде даватися легко.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Прогноз для Левів

Під час осіннього рівнодення Леви відчуватимуть прилив енергії, що допомагає легко та приємно спілкуватися з іншими. Особливо це проявляється у стосунках із родиною.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Прогноз для Дів

Цей час для Дів – гарний момент, щоб переглянути, що для тебе комфортно і безпечно, і робити те, що приносить задоволення. Особливо це стосується фінансів та вкладень.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Прогноз для Терезів

Осіннє рівнодення відкриває для Терезів новий "сонячний сезон". Це вдалий час оновлення та турботи про себе, коли легко відчути внутрішню гармонію і покращити стосунки з іншими. Також важливо не соромитися проявляти свою силу та індивідуальність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Прогноз для Скорпіонів

Скорпіонам у цей період слід зупинитися, переосмислити життя і відпустити те, що більше не потрібно. Водночас важливо не засмучуватися через це, а впевнено рухатися до нових цілей, користуючись тією енергією і силою, яка є всередині.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Прогноз для Стрільців

Для Стрільців це чудовий час для спілкування, нових знайомств і дружніх чи робочих зв'язків, коли інтуїція допомагає відчути, хто може стати надійним союзником.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Прогноз для Козорогів

Під час осіннього рівнодення Козорогам варто активно діяти, демонструвати свої здібності й не боятися виділятися. Це також гарний час для старту нових робочих проєктів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Прогноз для Водоліїв

Осіннє рівнодення для Водоліїв – час нових пригод і змін, коли можна сміливо робити кроки, що змінюють життя у стосунках, подорожах чи роботі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Прогноз для Риб

Для Риб цей період про стосунки, емоції та побудову близьких зв'язків. Важливо помітити, де все гармонійно, а де потрібно відновити баланс і попрацювати над цим.