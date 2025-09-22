Водночас, як листя на деревах змінює свій колір, так і ми проходимо через власні цикли змін в різні періоди. Що осіннє рівнодення готує для вашого знаку зодіаку – пише LifeStyle24 з посиланням на People.

Прогноз на осіннє рівнодення для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 вересня для Овнів

Прогноз для Овнів

Під час осіннього рівнодення в Овнів особлива увага зосереджена на стосунках – як особистих, так і робочих. Хтось із близьких чи колег може несподівано проявитися, а в невизначених романтичних стосунках, можуть прояснитися незрозумілі моменти у спілкуванні. І загалом у відносинах з іншими людьми зараз буде більше глибини та емоційної насиченості.

Гороскоп на 22 вересня для Тельців

Прогноз для Тельців

Для Тельців головне – навести лад у повсякденному житті та не забувати про себе. Дбати про власні потреби не егоїзм, навіть якщо інші вимагають багато уваги.

Гороскоп на 22 вересня для Близнюків

Прогноз для Близнюків

Осіннє рівнодення для Близнюків – це символічний початок періоду, коли головна тема в житті стає любов, творчість і приємні емоції. Це ніби підказка: зараз хороший час більше радіти й дозволяти собі насолоджуватися життям.

Гороскоп на 22 вересня для Раків

Прогноз для Раків

Для Раків цей час ідеальний, щоб зробити дім комфортним і поглибити стосунки з рідними. Все, що пов'язане з красою і затишком, буде даватися легко.

Гороскоп на 22 вересня для Левів

Прогноз для Левів

Під час осіннього рівнодення Леви відчуватимуть прилив енергії, що допомагає легко та приємно спілкуватися з іншими. Особливо це проявляється у стосунках із родиною.

Гороскоп на 22 вересня для Дів

Прогноз для Дів

Цей час для Дів – гарний момент, щоб переглянути, що для тебе комфортно і безпечно, і робити те, що приносить задоволення. Особливо це стосується фінансів та вкладень.

Гороскоп на 22 вересня для Терезів

Прогноз для Терезів

Осіннє рівнодення відкриває для Терезів новий "сонячний сезон". Це вдалий час оновлення та турботи про себе, коли легко відчути внутрішню гармонію і покращити стосунки з іншими. Також важливо не соромитися проявляти свою силу та індивідуальність.

Гороскоп на 22 вересня для Скорпіонів

Прогноз для Скорпіонів

Скорпіонам у цей період слід зупинитися, переосмислити життя і відпустити те, що більше не потрібно. Водночас важливо не засмучуватися через це, а впевнено рухатися до нових цілей, користуючись тією енергією і силою, яка є всередині.

Гороскоп на 21 вересня для Стрільців

Прогноз для Стрільців

Для Стрільців це чудовий час для спілкування, нових знайомств і дружніх чи робочих зв'язків, коли інтуїція допомагає відчути, хто може стати надійним союзником.

Гороскоп на 22 вересня для Козорогів

Прогноз для Козорогів

Під час осіннього рівнодення Козорогам варто активно діяти, демонструвати свої здібності й не боятися виділятися. Це також гарний час для старту нових робочих проєктів.

Гороскоп на 22 вересня для Водоліїв

Прогноз для Водоліїв

Осіннє рівнодення для Водоліїв – час нових пригод і змін, коли можна сміливо робити кроки, що змінюють життя у стосунках, подорожах чи роботі.

Гороскоп на 22 вересня для Риб

Прогноз для Риб

Для Риб цей період про стосунки, емоції та побудову близьких зв'язків. Важливо помітити, де все гармонійно, а де потрібно відновити баланс і попрацювати над цим.