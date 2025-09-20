Іноді потрібно зупинитися, відпочити та переоцінити, що насправді для вас важливо. Про які знаки зодіаку йдеться – читайте на LifeStyle 24 з посиланням на People.

Терези

Представники цього знаку зодіаку можуть відчувати внутрішній тиск, постійно сумніватися в собі та своїх діях. Саме зараз вам важливо сповільнитись, відпустити всі очікування. Проведіть час на самоті, подбайте про свій емоційний стан, займіться тими справами, на які завжди не вистачає часу.

Козоріг

Козороги завжди беруть на себе забагато відповідальності. Вам варто дати собі відпочинок від перфекціонізму, постійних "повинен/маю". Приділіть час рідним, вимкніть телефон і побудьте у спокої.

Рак

Раки постійно переживають за особисте життя, тож до різних побутових проблем додаються ще й ці хвилювання. Зараз важливо не тиснути на себе й не намагатися бути у всьому ідеальними. Якщо є можливість – візьміть відпустку хоча б на кілька днів й проведіть її на природі.

