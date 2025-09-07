Дева и Козерог, для вас этот месяц станет символом карьерного роста и подтверждением, что усердие и ответственность всегда вознаграждаются, пишет LifeStyle 24.

Дева

Для Дев сентябрь станет месяцем признания. Внимание к деталям и способность доводить дела до конца не останутся незамеченными. Некоторые представители могут получить новые обязанности, более высокий статус или финансовую прибавку. Это станет доказательством того, что ваш труд действительно ценят.

Козерог

Трудолюбие и стратегический подход наконец-то будут отмечены. Сентябрь может подарить повышение или новую должность с большими полномочиями. Руководство уже давно заметило вашу преданность делу, поэтому пришло время получить заслуженное вознаграждение.

