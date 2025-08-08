Заветные желания станут реальностью у Весов, Раков, Близнецов и Козерогов. Подробнее, кому и в какой сфере повезет, – читайте далее в гороскопе LifeStyle 24.

Весы

Успех Весов начнется во второй половине августа. Удача будет преследовать вас во всех сферах жизни. Вы получите желаемые достижения в карьере, а также улучшите свою личную жизнь. Более того, течение месяца будете в полной гармонии с собой. Мотивация и вдохновение, которые придут в августе, будут сопровождать вас и осенью.

Гороскоп для Весов

Рак

Последний месяц лета будет успешным для Раков в карьере. Руководство оценит ваши старания на работе. Чтобы не потерять свои позиции, продолжайте дальше работать в таком же темпе, однако не забывайте о качественном отдыхе.

Гороскоп для Раков

Близнецы

Август будет благоприятным для личной жизни Близнецов. Одинокие представители этого знака зодиака встретят настоящую любовь. Сначала вы даже не поверите, что такое возможно, ведь в прошлом имели только негативный опыт с партнерами. А те представители, которые уже имеют вторую половинку, решатся на серьезный шаг в отношениях – бракосочетания.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Козероги наконец-то самореализуются. Вы поймете, чего хотите от жизни, и достигнете успеха, которого давно хотели. А в конце месяца отправитесь на заслуженный отдых, о котором мечтали все лето.

Гороскоп для Козерогов

