Заповітні бажання стануть реальністю у Терезів, Раків, Близнюків та Козорогів. Детальніше, кому і в якій сфері пощастить, – читайте далі в гороскопі LifeStyle 24.

Актуально У цих 2 знаків зодіаку в серпні здійсниться мрія: чи є ви у списку

Терези

Успіх Терезів розпочнеться у другій половині серпня. Удача переслідуватиме вас у всіх сферах життя. Ви отримаєте бажані здобутки у кар'єрі, а також покращите своє особисте життя. Ба більше, протягом місяця будете у цілковитій гармонії з собою. Мотивація і натхнення, які прийдуть в серпні, супроводжуватимуть вас і восени.

Гороскоп для Терезів

Рак

Останній місяць літа буде успішним для Раків у кар'єрі. Керівництво оцінить ваші старання на роботі. Щоб не втратити свої позиції, продовжуйте далі працювати у такому ж темпі, однак не забувайте про якісний відпочинок.

Гороскоп для Раків

Близнюки

Серпень буде сприятливим для особистого життя Близнюків. Самотні представники цього знаку зодіаку зустрінуть справжнє кохання. Спершу ви навіть не повірите, що таке можливо, адже в минулому мали лише негативний досвід з партнерами. А ті представники, які вже мають другу половинку, наважаться на серйозний крок у стосунках – одруження.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

Козороги нарешті самореалізуються. Ви зрозумієте, чого хочете від життя, й досягнете успіху, якого давно прагли. А наприкінці місяця відправитеся на заслужений відпочинок, про який мріяли все літо.

Гороскоп для Козорогів