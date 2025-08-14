Близнецы и Стрелец, грядущая осень может показаться сложной и требовательной. Но если не бояться перемен и воспринимать трудности как временные, этот период станет важным шагом к личному росту, пишет LifeStyle24.

Близнецы

Для этого знака осень может стать эмоционально насыщенной, но не всегда в приятном смысле. Астрологи прогнозируют конфликты в семейном кругу, недоразумения с близкими и ощущение нестабильности. Также придется решать финансовые или бытовые вопросы, которые нельзя будет отложить. Главное – не закрываться в себе и искать поддержки у тех, кому доверяете.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

Трудности на работе или в бизнесе могут постучаться в дверь к Скорпионам в осенний период. Возрастет нагрузка, появятся новые обязанности, а времени на отдых почти не останется. Также возможны ситуации, когда придется быстро менять планы или адаптироваться к новым условиям. Сохранение дисциплины и внимательность к деталям помогут пройти через этот период с минимальными потерями.

Гороскоп для Стрельцов

