Но каким бы ни было начало осени именно для вашего знака, помните, что все, что происходит – к лучшему, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 сентября для Овнов

Неприятное известие может завести Овнов в тупик. Однако не стоит спешить с выводами, ведь кое-что можно исправить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 сентября для Тельцов

У Тельцов может быть непростой день, однако его надо пережить с высоко поднятой головой. Вечер проведите в расслабленной атмосфере, забыв обо всех неурядицах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 сентября для Близнецов

Близнецы также могут получить неприятные новости, которые испортят настроение. Но астрологи рекомендуют пообщаться с друзьями, ведь они смогут дать ценные подсказки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 сентября для Раков

Все нагрузки будут вам под силу. Попробуйте больше времени уделить родным и близким.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 1 сентября для Львов

Сегодня точно не тот день, когда надо браться за новые дела. Лучше оставайтесь на месте, и не прыгайте выше головы.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 сентября для Дев

Девам звезды рекомендуют заняться благотворительным делом. Это будет иметь хорошее влияние на карму в будущем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 сентября для Весов

Сегодня удачный день для покупок, однако не стоит рассматривать вариантов с мебелью и техникой. Ожидайте также хорошие новости, поэтому волноваться не за что.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 сентября для Скорпионов

Домашние проблемы и хлопоты могут ухудшить настроение. Также не стоит надеяться на то, что сегодня удастся реализовать все свои замыслы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 сентября для Стрельцов

Неудачи в финансовых делах прогнозируют Стрельцам. Старайтесь быть более внимательными и взвешенными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 сентября для Козерогов

Сегодня могут возникнуть некоторые конфликты. Кроме того, не стоит браться за решение личных вопросов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 сентября для Водолеев

Водолеям день обещает много встреч и интересных знакомств. Если проявите себя, то сможете завязать полезные связи.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 сентября для Рыб

Рыбам предложат дополнительный заработок, однако он может оказаться не таким, как себе представляли. Трижды подумайте, ведь "золотые горы" могут оказаться фикцией.

