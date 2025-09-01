Та яким би не був початок осені саме для вашого знаку, пам'ятайте, що все, що відбувається – на краще, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть 2 знаки зодіаку, яким шалено пощастить у перший день осені

Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 вересня для Овнів

Неприємна звістка може завести Овнів у глухий кут. Однак не варто спішити з висновками, адже дещо можна виправити.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 вересня для Тельців

У Тельців може бути непростий день, однак його треба пережити з високо піднятою головою. Вечір проведіть у розслабленій атмосфері, забувши про всі негаразди.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 вересня для Близнюків

Близнюки також можуть отримати неприємні новини, які зіпсують настрій. Та астрологи рекомендують поспілкуватись з друзями, адже вони зможуть дати цінні підказки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 вересня для Раків

Усі навантаження будуть вам під силу. Спробуйте більше часу приділити рідним і близьким.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 вересня для Левів

Сьогодні точно не той день, коли треба братись за нові справи. Краще залишайтесь на місці, й не стрибайте вище голови.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 вересня для Дів

Дівам зірки рекомендують зайнятись благодійною справою. Це матиме хороший вплив на карму у майбутньому.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 вересня для Терезів

Сьогодні вдалий день для покупок, однак не варто розглядати варіантів з меблями та технікою. Очікуйте також на хороші новини, тому хвилюватись немає за що.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 вересня для Скорпіонів

Домашні проблеми та клопоти можуть погіршити настрій. Також не варто сподіватись на те, що сьогодні вдасться реалізувати всі свої задуми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 вересня для Стрільців

Невдачі у фінансових справах прогнозують Стрільцям. Намагайтесь бути більш уважними та виваженими.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 вересня для Козорогів

Сьогодні можуть виникнути деякі конфлікти. Крім того, не варто братись за розв'язання особистих питань.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 вересня для Водоліїв

Водоліям день обіцяє багато зустрічей та цікавих знайомств. Якщо проявите себе, то зможете зав'язати корисні зв'язки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 вересня для Риб

Рибам запропонують додатковий заробіток, однак він може виявитись не таким, як собі уявляли. Тричі подумайте, адже "золоті гори" можуть виявитись фікцією.

Також цього місяця комусь доведеться приймати важливі рішення – а хто це буде, відповідь у гороскопі.