Близнюки, Скорпіон і Риби, вищі сили рекомендують вам взяти паузу – важливі рішення краще відкласти до більш сприятливого періоду, коли інтуїція та обставини підкажуть правильний шлях, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Дуже часто Близнюки діють імпульсивно, і вже у перший осінній місяць ця риса може зіграти з ними у злий жарт. Зараз точно не варто кардинально міняти роботу чи стосунки – краще почекати, допоки емоції вляжуться, а ситуація стане яснішою.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Для Скорпіонів новий місяць принесе багато внутрішніх сумнівів. Прийняті поспіхом рішення ризикують створити більше проблем, ніж користі. Краще спершу ретельно зважити всі "за" та "проти".

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

У вересні варто уникати великих витрат і різких змін у житті. Підвищена чутливість може завадити побачити реальну картину. Та астрологи підказують, що тільки спокій та час допоможуть пізніше зробити правильні та виважені кроки.

Гороскоп для Риб

Раніше астрологи попереджали деякі знаки зодіаку про потенційну небезпеку. Наразі загроза не минула.