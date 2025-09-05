Все, что надо знать о дне перед выходными, читайте в гороскопе на LifeStyle 24.

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Спешка может не принести желаемого результата. Сейчас именно тот момент, когда себя и собственные силы важно не переоценить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Проявите осторожность в знакомстве с новыми людьми. Возможно, кто-то захочет воспользоваться вашими добротой и доверием, поэтому сделайте все, чтобы этого не случилось.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Астрологи в очередной раз напоминают, что благодаря ошибкам мы учимся. Стоит сделать соответствующие выводы, ведь они помогут легче преодолевать проблемы в будущем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Не откладывайте дела на завтрашний день. Если в последнее время разуверились в своих силах, то сегодня именно тот момент, когда это надо исправить.

Лев (23 июля – 22 августа)

Свободное время проведите на свежем воздухе. Пока еще не завершился сезон, полакомьтесь свежими фруктами и ягодами. Вам необходимо сохранять баланс.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Сегодняшний день будет довольно удачным. С утра удастся выполнить немало задач, а вечер пятницы точно не разочарует.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вероятно, в день перед выходными руководство порадует новостью о премии. Это хороший повод, чтобы отпраздновать в кругу самых близких друзей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не принимайте важных решений. Скорпионам рекомендовано заняться тем, в чем они уверены.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Работа принесет больше удовольствия, чем отдых. Астрологи говорят, если успеете все сегодня доделать, то на выходных сможете полноценно расслабиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам лучше экономить силы и энергию. Также не стоит браться за те дела, которые могут испортить настроение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям надо позаботиться о саморазвитии. Возможно, пришло время взять ориентир на новое направление.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Если чувствуете, что в отношениях с партнером возникло напряжение, то возьмите инициативу в свои руки, чтобы это исправить.

