Овен и Лев, ближайшие недели станут настоящими вызовами. Таким образом звезды предупреждают, что надо остановиться, взглянуть вокруг и больше довериться уму, чем импульсу, пишет LifeStyle24.

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Овен

В этом месяце Овны могут столкнуться с ситуациями, где чрезмерная эмоциональность или поспешные действия приведут к конфликту, травмам или определенным потерям. Особенно стоит быть осторожными на дороге, в спорте и общении с влиятельными людьми. Астрологи говорят, избегайте риска там, где можно переждать.

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Лев

У Львов будет ощущение, что все под контролем, но в момент расслабления может "выстрелить" что-то непредсказуемое. К примеру, измена, подвох на работе или опрометчивый финансовый шаг. Обратите внимание, что в этот период важно видеть не только себя, но и тени вокруг.

Гороскоп для Львов

Кроме того, кого-то еще и будет преследовать плохое настроение. Это будет реакция на переход сезонов.