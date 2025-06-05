Овен і Лев, найближчі тижні стануть справжніми викликами. У такий спосіб зірки попереджають, що треба зупинитись, поглянути довкола й більше довіритись розуму, ніж імпульсу, пише LifeStyle24.

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Овен

Цього місяця Овни можуть стикнутись з ситуаціями, де надмірна емоційність або поспішні дії призведуть до конфлікту, травм чи певних втрат. Особливо варто бути обережними на дорозі, в спорті та спілкуванні з впливовими людьми. Астрологи кажуть, уникайте ризику там, де можна перечекати.

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Лев

У Левів буде відчуття, що все під контролем, але у момент розслаблення може "вистрілити" щось непередбачуване. До прикладу, зрада, підступ на роботі або необачний фінансовий крок. Зверніть увагу, що у цей період важливо бачити не лише себе, а й тіні довкола.

Гороскоп для Левів

Крім того, когось ще й переслідуватиме поганий настрій. Це буде реакція на перехід сезонів.