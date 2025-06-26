Лев, Стрелец и Рыбы, стоит только довериться изменениям и не останавливаться на полпути, пишет LifeStyle24.

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Лев

Львы давно искали уверенности, и в этом месяце она придет в виде новой работы, переезда или важного разговора с близкими. Вселенная буквально подтолкнет к тому, чтобы сказать себе: "Я стою/и большего". Главное – не бояться потерять контроль, потому что именно в хаосе порой рождается лучшее.

Гороскоп для Львов

Стрелец

У Стрельцов появится возможность осуществить давно желанную смену – работу, образование, путешествие или переосмысление собственной роли в отношениях. Этот знак зодиака почувствует вдохновение пойти на риск, сказать "да" вызовам и двигаться туда, где раньше было страшно.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Для Рыб июль станет моментом эмоционального пробуждения. Возможно, удастся пересмотреть свои ценности, отношения или даже жизненные цели. Ожидаются встречи, которые изменят взгляд на себя и мир. Этот период может быть волнующим, иногда даже болезненным, но очень нужным.

Гороскоп для Рыб

Есть категория знаков зодиака, которые живут в постоянной тревоге. Им трудно отдать предпочтение спокойствию и взвешенности.