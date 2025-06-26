Лев, Стрілець і Риби, варто лише довіритись змінам і не зупинятись на півдорозі, пише LifeStyle24.

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Лев

Леви давно шукали впевненості, і цього місяця вона прийде у вигляді нової роботи, переїзду або важливої розмови з близькими. Всесвіт буквально підштовхне до того, щоб сказати собі: "Я вартий/та більшого". Головне – не боятись втратити контроль, бо саме у хаосі часом народжується найкраще.

Гороскоп для Левів

Стрілець

У Стрільців з'явиться нагода здійснити давно омріяну зміну – роботу, освіту, подорож чи переосмислення власної ролі у стосунках. Цей знак зодіаку відчує натхнення піти на ризик, сказати "так" викликам і рухатись туди, де раніше було лячно.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Для Риб липень стане моментом емоційного пробудження. Можливо, вдасться переглянути свої цінності, стосунки чи навіть життєві цілі. Очікуються зустрічі, які змінять погляд на себе і світ. Цей період може бути бентежливим, іноді навіть болючим, але дуже потрібним.

Гороскоп для Риб

Є категорія знаків зодіаку, які живуть у постійній тривозі. Їм важко віддати перевагу спокою та виваженості.