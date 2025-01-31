Родители, у которых совсем скоро появится ребенок, особенно ждут февраль 2025 года. 24 Канал со ссылкой на Как зовут подготовил подборку мужских имен, которыми можно назвать сына.
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Подборка мужских имен на февраль 2025 года
Николай
Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "победитель народов". Такие мужчины имеют острый ум, поэтому легко решают даже самые сложные проблемы. Владельцы этого имени отличаются хорошим чувством юмора, из-за чего объединяют вокруг себя людей. Николаи никогда не откажут в помощи самым близким и родным.
Максим
Имя Максим возникло в Древнем Риме и трактуется как "большой" или "грандиозный". Такие мужчины имеют большой круг общения, поэтому их можно смело назвать экстравертами. Представители этого имени – доброжелательные и дружеские, они легко идут на встречу к новым знакомствам. Максимы имеют хорошее чувство юмора, из-за чего производят хорошее впечатление на других людей.
Кирилл
Такое имя происходит из Древней Греции и переводится как "господин" или "могущественный". Преимущественно его владельцы стремятся достичь власти и влияния в обществе. Такие мужчины всегда выходят победителями из любой ситуации благодаря таланту и любознательности.
Как назвать мальчика в феврале / Фото Freepik
Никита
Имя Никита имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "победитель". В древности так часто называли сильных и здоровых парней. Владельцы этого имени умеют сочувствовать и всегда поддерживают в трудную минуту. Никиты нередко отстаивают свое мнение и любят бороться за справедливость.
Тарас
Это имя происходит из Древней Греции и означает "мятежник". В древности так называли казаков-вожаков или мечтательных певцов. Представители этого имени – целеустремленные люди, которые любят работать в команде и точно знают как достичь успеха. Они отличаются волевым характером, поэтому всегда идут к своим целям.
Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле
В последние годы забытые имена успешно возрождаются. Эти варианты нередко приобретают благосклонность родителей. Так, все чаще можно встретить детей, которые имеют необычные старинные имена. К таким вариантам относятся:
- Демьян;
- Эраст;
- Евстафий;
- Адриан;
- Ириней;
- Иеремия;
- Жадан;
- Захар;
- Зиновий;
- Злат;
- Радослав;
- Левко;
- Любим;
- Маркиян;
- Никита;
- Радомир;
- Сава;
- Теодор;
- Нестор;
- Остап;
- Орест.