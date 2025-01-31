Родители, у которых совсем скоро появится ребенок, особенно ждут февраль 2025 года. 24 Канал со ссылкой на Как зовут подготовил подборку мужских имен, которыми можно назвать сына.

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Подборка мужских имен на февраль 2025 года

Николай

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "победитель народов". Такие мужчины имеют острый ум, поэтому легко решают даже самые сложные проблемы. Владельцы этого имени отличаются хорошим чувством юмора, из-за чего объединяют вокруг себя людей. Николаи никогда не откажут в помощи самым близким и родным.

Максим

Имя Максим возникло в Древнем Риме и трактуется как "большой" или "грандиозный". Такие мужчины имеют большой круг общения, поэтому их можно смело назвать экстравертами. Представители этого имени – доброжелательные и дружеские, они легко идут на встречу к новым знакомствам. Максимы имеют хорошее чувство юмора, из-за чего производят хорошее впечатление на других людей.

Кирилл

Такое имя происходит из Древней Греции и переводится как "господин" или "могущественный". Преимущественно его владельцы стремятся достичь власти и влияния в обществе. Такие мужчины всегда выходят победителями из любой ситуации благодаря таланту и любознательности.

Как назвать мальчика в феврале / Фото Freepik

Никита

Имя Никита имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "победитель". В древности так часто называли сильных и здоровых парней. Владельцы этого имени умеют сочувствовать и всегда поддерживают в трудную минуту. Никиты нередко отстаивают свое мнение и любят бороться за справедливость.

Тарас

Это имя происходит из Древней Греции и означает "мятежник". В древности так называли казаков-вожаков или мечтательных певцов. Представители этого имени – целеустремленные люди, которые любят работать в команде и точно знают как достичь успеха. Они отличаются волевым характером, поэтому всегда идут к своим целям.

Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле

В последние годы забытые имена успешно возрождаются. Эти варианты нередко приобретают благосклонность родителей. Так, все чаще можно встретить детей, которые имеют необычные старинные имена. К таким вариантам относятся: