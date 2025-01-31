Батьки, в яких зовсім скоро з'явиться дитина, особливо чекають на лютий 2025 року. 24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку чоловічих імен, якими можна назвати сина.

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Добірка чоловічих імен на лютий 2025

Микола

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "переможець народів". Такі чоловіки мають гострий розум, тому легко розв'язують навіть найскладніші проблеми. Власники цього імені відзначаються гарним почуттям гумору, через що гуртують навколо себе людей. Миколи ніколи не відмовлять у допомозі найближчим і найріднішим.

Максим

Ім'я Максим виникло у Стародавньому Римі та трактується як "великий" або "грандіозний". Такі чоловіки мають велике коло спілкування, тому їх можна сміливо назвати екстравертами. Представники цього імені – доброзичливі та дружні, вони легко йдуть на зустріч до нових знайомств. Максими мають гарне почуття гумору, через що справляють хороше враження на інших людей.

Кирило

Таке ім'я походить з Давньої Греції та перекладається як "пан" або "могутній". Переважно його власники прагнуть досягти влади та впливу у суспільстві. Такі чоловіки завжди виходять переможцями з будь-якої ситуації завдяки таланту та допитливості.

Як назвати хлопчика у лютому / Фото Freepik

Микита

Ім'я Микита має давньогрецьке походження та трактується як "переможець". У давнину так часто називали сильних і здорових хлопців. Власники цього імені вміють співчувати та завжди підтримують у скрутну хвилину. Микити нерідко відстоюють свою думку та полюбляють боротися за справедливість.

Тарас

Це ім'я походить з Давньої Греції та означає "бунтівник". У давнину так називали козаків-ватажків або мрійливих співаків. Представники цього імені – цілеспрямовані люди, які полюбляють працювати в команді та точно знають як досягти успіху. Вони відрізняються вольовим характером, тому завжди йдуть до своїх цілей.

Як назвати хлопчика в давньоукраїнському стилі

Останніми роками забуті імена успішно відроджуються. Ці варіанти нерідко здобувають прихильність батьків. Так, все частіше можна зустріти дітей, які мають незвичні старовинні імена. До таких варіантів належать: