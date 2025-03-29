Так, мусульмане воздерживались от еды, напитков, курения и интимных отношений от рассвета до заката, молились пять раз в день и посвящали время чтению Корана. Что нельзя делать в конец Рамадана – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в последний день Рамадана 2025

Нельзя завершать пост раньше определенного времени, потому что это грех.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся и бедным.

Не стоит развлекаться и веселиться.

Не следует тратить много денег и переедать.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не стоит заниматься домашними делами.

Не рекомендуется начинать ремонт.

Не следует желать другим зла.

Ид аль-Фитр / Фото Freepik

Последний день Рамадана 2025 года

Традиционно этот священный месяц завершается празднованием Ид аль-Фитр, который также называют праздником разговения. В этом году он приходится на воскресенье, 30 марта. Во время Ид аль-Фитр мусульмане собираются на праздничные Ид молитвы, которые проходят в мечетях или больших залах, а позже приветствуют друг друга фразой: "Ид мубарак!". После этого последователи ислама дарят подарки и устраивают щедрые застолья.

Что интересно, за день до праздника мусульмане омывают руки, голову, лицо и ноги, одевают свежую одежду и отправляются в гости к близким людям. Кроме этого, верующие не забывают почтить память умерших на кладбище и посвятить время молитвам Богу.