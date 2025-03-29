Так, мусульмане воздерживались от еды, напитков, курения и интимных отношений от рассвета до заката, молились пять раз в день и посвящали время чтению Корана. Что нельзя делать в конец Рамадана – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в последний день Рамадана 2025
- Нельзя завершать пост раньше определенного времени, потому что это грех.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся и бедным.
- Не стоит развлекаться и веселиться.
- Не следует тратить много денег и переедать.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не стоит заниматься домашними делами.
- Не рекомендуется начинать ремонт.
- Не следует желать другим зла.
Последний день Рамадана 2025 года
Традиционно этот священный месяц завершается празднованием Ид аль-Фитр, который также называют праздником разговения. В этом году он приходится на воскресенье, 30 марта. Во время Ид аль-Фитр мусульмане собираются на праздничные Ид молитвы, которые проходят в мечетях или больших залах, а позже приветствуют друг друга фразой: "Ид мубарак!". После этого последователи ислама дарят подарки и устраивают щедрые застолья.
Что интересно, за день до праздника мусульмане омывают руки, голову, лицо и ноги, одевают свежую одежду и отправляются в гости к близким людям. Кроме этого, верующие не забывают почтить память умерших на кладбище и посвятить время молитвам Богу.