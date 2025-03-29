Так, мусульмани утримувалися від їжі, напоїв, куріння та інтимних стосунків від світанку до заходу сонця, молилися п'ять разів на день і присвячували час читанню Корану. Що не можна робити в кінець Рамадану – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити в останній день Рамадану 2025

Не можна завершувати піст раніше визначеного часу, бо це гріх.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним і бідним.

Не варто розважатися та веселитися.

Не слід витрачати багато грошей та переїдати.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто займатися хатніми справами.

Не рекомендується починати ремонт.

Не слід бажати іншим зла.

Ід аль-Фітр / Фото Freepik

Останній день Рамадану 2025

Традиційно цей священний місяць завершується святкуванням Ід аль-Фітр, який також називають святом розговіння. Цьогоріч він припадає на неділю, 30 березня. Під час Ід аль-Фітр мусульмани збираються на святкові Ід молитви, які проходять у мечетях або великих залах, а пізніше вітають одне одного фразою: "Ід мубарак!". Після цього послідовники ісламу дарують подарунки та влаштовують щедрі застілля.

Що цікаво, за день до свята мусульмани омивають руки, голову, обличчя та ноги, одягають свіжий одяг та вирушають в гості до близьких людей. Крім цього, віряни не забувають вшанувати пам'ять померлих на цвинтарі та присвятити час молитвам Богу.