Так, мусульмани утримувалися від їжі, напоїв, куріння та інтимних стосунків від світанку до заходу сонця, молилися п'ять разів на день і присвячували час читанню Корану. Що не можна робити в кінець Рамадану – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити в останній день Рамадану 2025
- Не можна завершувати піст раніше визначеного часу, бо це гріх.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним і бідним.
- Не варто розважатися та веселитися.
- Не слід витрачати багато грошей та переїдати.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не варто займатися хатніми справами.
- Не рекомендується починати ремонт.
- Не слід бажати іншим зла.
Останній день Рамадану 2025
Традиційно цей священний місяць завершується святкуванням Ід аль-Фітр, який також називають святом розговіння. Цьогоріч він припадає на неділю, 30 березня. Під час Ід аль-Фітр мусульмани збираються на святкові Ід молитви, які проходять у мечетях або великих залах, а пізніше вітають одне одного фразою: "Ід мубарак!". Після цього послідовники ісламу дарують подарунки та влаштовують щедрі застілля.
Що цікаво, за день до свята мусульмани омивають руки, голову, обличчя та ноги, одягають свіжий одяг та вирушають в гості до близьких людей. Крім цього, віряни не забувають вшанувати пам'ять померлих на цвинтарі та присвятити час молитвам Богу.