Близнецы и Весы, для кого-то из вас это будет начало чего-то нового, а для кого-то – шаг к большей близости в отношениях, пишет LifeStyle 24.

Важно Близнецам грозит поражение: гороскоп на 15 сентября

Близнецы

Эта неделя принесет легкость в общении. Близнецы могут получить сообщение или звонок от того, кто давно присматривается к ним. Астрологи говорят, что свидание обещает быть веселым, легким и наполненным флиртом. А будет ли эта встреча иметь возможность перерасти в более серьезные отношения, то все это будет зависеть от чувств Близнецов.

Гороскоп для Близнецов

Весы

На этой неделе Весы буквально будут светиться обаянием. Их харизма и открытая энергия привлекут внимание нужного человека. Приглашение на свидание может появиться неожиданно, что станет очень приятной неожиданностью.

Гороскоп для Весов

В этом месяце к некоторым знакам придет переосмысление своей жизни. Кому-то удастся посмотреть на мир свежим взглядом.