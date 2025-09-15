Близнюки та Терези, для когось з вас це буде початок чогось нового, а для когось – крок до більшої близькості у стосунках, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Цей тиждень принесе легкість у спілкуванні. Близнюки можуть отримати повідомлення або дзвінок від того, хто давно придивляється до них. Астрологи кажуть, що побачення обіцяє бути веселим, легким і наповненим фліртом. А чи матиме ця зустріч можливість перерости у більш серйозні стосунки, то все це залежатиме від почуттів Близнюків.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Цього тижня Терези буквально світитимуться чарівністю. Їхні харизма та відкрита енергія привернуть увагу потрібної людини. Запрошення на побачення може з'явитись зненацька, що стане дуже приємною несподіванкою.

Гороскоп для Терезів

Цього місяця до деяких знаків прийде переосмислення свого життя. Комусь вдасться подивитись на світ свіжим поглядом.