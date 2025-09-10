Телец и Скорпион, для вас это будет отдых, связанный с яркими приключениями. Однако любовь станет главной валютой этого путешествия, пишет LifeStyle 24.

Телец

Представители этого знака обожают комфорт и красоту, а именно сентябрь подарит возможность совместить приятное с романтическим. Путешествие с любимым человеком станет настоящим праздником души, ведь будет возможность не просто увидеть новые места, а сделать это вдвоем. Астрологи убеждены, что эта поездка восстановит гармонию в отношениях.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Душа Скорпионов откровенно нуждается в приключениях, поэтому в этом месяце Вселенная дарит им шанс на путешествие в паре. Это может быть как спонтанное путешествие, так и давно запланированный маршрут. Вместе со второй половинкой Скорпионы почувствуют, что жизнь снова яркая, эмоциональная и непредсказуемая. Возможно, кто-то из представителей даже захочет сделать предложение.

Гороскоп для Скорпионов

К сожалению, в этом месяце у кого-то разобьется сердце, потому что близкий человек решится на измену.