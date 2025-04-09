Скорпион и Козерог, вы не боитесь встретиться с глубиной своего желания, а сновидения становятся головными проводниками, пишет LifeStyle24.

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Скорпион

Не секрет, что этот знак зодиака довольно эмоциональный и страстный. Астрологи говорят, что Скорпионы во сне нередко переживают то, чего им не удается воплотить в жизни. Эротические сны – не просто физическое желание, а настоящий сценарий, где сочетаются эмоциональная глубина и энергия. Более того, порой такие сновидения могут открыть новые грани себя – те, о которых Скорпионы даже не догадывались.

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Козерог

Иногда Козероги позволяют себе окунуться в мир фантазий. Во время эротических снов они могут чувствовать нежные прикосновения или видеть романтические сюжеты. Для этого знака зодиака такие сновидения – не только о физической, но и о духовной близости, о слиянии двух душ и идеализированной любви.

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Продолжая тему любви, астрологи назвали те знаки зодиака, которые в ближайшее время отправятся в романтическое путешествие.