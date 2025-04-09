Скорпіон і Козоріг, ви не боїтесь зустрітись з глибиною свого бажання, а сновидіння стають головиними провідниками, пише LifeStyle24.

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Скорпіон

Не секрет, що цей знак зодіаку доволі емоційний та пристрасний. Астрологи кажуть, що Скорпіони уві сні нерідко переживають те, чого їм не вдається втілити у житті. Еротичні сни – не просто фізичне бажання, а справжній сценарій, де поєднуються емоційна глибина та енергія. Ба більше, деколи такі сновидіння можуть відкрити нові грані себе – ті, про які Скорпіони навіть не здогадувались.

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Козоріг

Деколи Козороги дозволяють собі поринути у світ фантазій. Під час еротичних снів вони можуть відчувати ніжні доторки або бачити романтичні сюжети. Для цього знака зодіаку такі сновидіння – не лише про фізичну, а й про духовну близькість, про злиття двох душ й ідеалізовану любов.

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Продовжуючи тему кохання, астрологи назвали ті знаки зодіаку, які найближчим часом вирушать у романтичну мандрівку.