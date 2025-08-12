Его ежегодно отмечают 12 августа во многих странах мира. О традициях и истории Международного дня молодежи – рассказывает LifeStyle24.

Международный день молодежи 2025: история и традиции праздника

Этот праздник был учрежден в 1999 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Что интересно, установить особый день для чествования молодежи предложила сначала Всемирная конференция министров по делам молодежи, которая состоялась в Лиссабоне в 1998-м. Идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблемам, возможностей и роли молодого поколения в развитии будущего мира.

Ежегодно ООН выбирает определенную тему для празднования Дня молодежи. Например, в 2024 году она звучала так: "От кликов к прогрессу: молодежные цифровые пути для устойчивого развития".

В разных странах этот день празднуют по-разному. В Европе и Северной Америке часто проводят молодежные форумы, музыкальные фестивали и тренинги по лидерству. В то же время в Азии распространены благотворительные акции и спортивные соревнования, а в Латинской Америке – уличные концерты и культурные ярмарки.

В Украине Международный день молодежи часто сочетают с местными фестивалями, встречами молодежных организаций, экологическими акциями и мастер-классами. В этот праздник молодые люди демонстрируют свой талант и обмениваются идеями, что будут менять страну к лучшему.

Международный день молодежи 2025 / Фото Freepik

Есть ли в Украине еще один праздник молодежи?

До 2022 года этот праздник отмечали согласно Указу Президента Украины Леонида Кравчука от 22 июня 1994-го № 323/94. Этот документ закреплял последнее воскресенье июня как День молодежи. Однако эта дата имеет советское происхождение. Ведь именно в этот день раньше отмечали День советской молодежи, который до сих пор существует в России и некоторых других постсоветских государствах.

Впрочем, в 2021 году ряд молодежных и студенческих организаций обратился к властям с предложением изменить дату празднования и совместить ее с Международным днем молодежи, который ООН празднует 12 августа. Украинцы стремились отойти от советского наследия и обеспечить активное участие украинской молодежи в глобальных программах и мероприятиях.

Уже 28 июля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 333/2021, которым установил новую дату празднования – 12 августа. С тех пор украинцы ежегодно отмечает День молодежи только раз в год вместе с десятками стран мира, которые поддерживают инициативу Организации Объединенных Наций.