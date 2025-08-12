Його щороку відзначають 12 серпня у багатьох країнах світу. Про традиції та історію Міжнародного дня молоді – розповідає LifeStyle24.

Міжнародний день молоді 2025: історія та традиції свята

Це свято було засноване у 1999 році Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Що цікаво, встановити особливий день для вшанування молоді запропонувала спершу Всесвітня конференція міністрів у справах молоді, яка відбулася в Лісабоні в 1998-му. Ідея полягала в тому, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до проблем, можливостей і ролі молодого покоління у розбудові майбутнього світу.

Щороку ООН обирає певну тему для відзначення Дня молоді. Наприклад, у 2024 році вона звучала так: "Від кліків до прогресу: молодіжні цифрові шляхи для сталого розвитку".

У різних країнах цей день святкують по-різному. В Європі й Північній Америці часто проводять молодіжні форуми, музичні фестивалі та тренінги з лідерства. Водночас в Азії поширені благодійні акції та спортивні змагання, а в Латинській Америці – вуличні концерти й культурні ярмарки.

В Україні Міжнародний день молоді часто поєднують із місцевими фестивалями, зустрічами молодіжних організацій, екологічними акціями та майстер-класами. У це свято молоді люди демонструють свій талант та обмінюються ідеями, що змінюватимуть країну на краще.

Чи є в Україні ще одне свято молоді?

До 2022 року це свято відзначали згідно з Указом Президента України Леоніда Кравчука від 22 червня 1994-го № 323/94. Цей документ закріплював останню неділю червня як День молоді. Однак ця дата має радянське походження. Адже саме в цей день раніше відзначали День радянської молоді, який досі існує у Росії та деяких інших пострадянських державах.

Втім, у 2021 році низка молодіжних та студентських організацій звернулася до влади з пропозицією змінити дату святкування та поєднати її з Міжнародним днем молоді, який ООН святкує 12 серпня. Українці прагнули відійти від радянської спадщини та забезпечити активнішу участь української молоді у глобальних програмах і заходах.

Вже 28 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 333/2021, яким встановив нову дату святкування – 12 серпня. Відтоді українці щороку відзначає День молоді лише раз на рік разом із десятками країн світу, які підтримують ініціативу Організації Об'єднаних Націй.