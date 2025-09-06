В этот день наши предки не ходили в лес, потому что боялись злых духов, которые там живут. О запретах и приметах на 6 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилю
Михайлово чудо 2025: какова история праздника?
В IV веке в городе Колоссы жила семья христиан. Дочь одного местного жителя была немой, поэтому он решил обратиться за молитвой к Архангелу Михаилу. После этого, по преданию, ребенок исцелился и начал говорить. Чтобы отблагодарить святого, мужчина построил в Колосах храм в честь него. В течение многих лет в этой церкви святой Архип служил пономарем и проповедовал христианство. Однако деятельность храма вызвала ярость у местных язычников, и они решили уничтожить святыню. Так, те направили потоки воды прямо на храм, чтобы полностью разрушить его. Но молитва Архипа и покровительство Архангела Михаила спасли святыню. По преданию, святой появился и отвел воду от храма с помощью своего меча. В связи с этим, святыня осталась невредимой. С тех пор это событие начали называть Михайловым чудом.
Что нельзя делать?
- Не следует ссориться и спорить с родными.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит обижаться и сплетничать.
- Не рекомендуется брать в руки острые предметы, потому что тогда возникает высокий риск сократить себе продолжительность жизни.
Народные приметы
- Если утром туманно, то ожидайте потепления.
- Если листья березы до сих пор зеленые, то зима будет ранней.
- Если утром холодно, то скоро услышите хорошие новости.
- Если небо облачное, то октябрь придет скоро.
Что еще отмечают?
- Каждый год в первую субботу сентября в Украине отмечают День города Сумы. Он возник в середине XVII века как казацкая крепость на Слобожанщине. По самой распространенной версии, город получил свое название от реки Сумка, возле которой поселились переселенцы вместе с атаманом Герасимом Кондратьевым. В XIX веке Сумы получили славу "сахарной столицы" благодаря предпринимателям Харитоненко.
- 6 сентября в Соединенных Штатах Америки празднуют День чтения книг. Это праздник для людей, которые увлекаются этим делом и проводят за ним свое свободное время. В этот день принято посвятить несколько часов любимому хобби.