В этот день наши предки не ходили в лес, потому что боялись злых духов, которые там живут. О запретах и приметах на 6 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Михайлово чудо 2025: какова история праздника?

В IV веке в городе Колоссы жила семья христиан. Дочь одного местного жителя была немой, поэтому он решил обратиться за молитвой к Архангелу Михаилу. После этого, по преданию, ребенок исцелился и начал говорить. Чтобы отблагодарить святого, мужчина построил в Колосах храм в честь него. В течение многих лет в этой церкви святой Архип служил пономарем и проповедовал христианство. Однако деятельность храма вызвала ярость у местных язычников, и они решили уничтожить святыню. Так, те направили потоки воды прямо на храм, чтобы полностью разрушить его. Но молитва Архипа и покровительство Архангела Михаила спасли святыню. По преданию, святой появился и отвел воду от храма с помощью своего меча. В связи с этим, святыня осталась невредимой. С тех пор это событие начали называть Михайловым чудом.

Что нельзя делать?

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит обижаться и сплетничать.

Не рекомендуется брать в руки острые предметы, потому что тогда возникает высокий риск сократить себе продолжительность жизни.

Народные приметы

Если утром туманно, то ожидайте потепления.

Если листья березы до сих пор зеленые, то зима будет ранней.

Если утром холодно, то скоро услышите хорошие новости.

Если небо облачное, то октябрь придет скоро.

