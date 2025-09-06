У цей день наші предки не ходили в ліс, бо боялися злих духів, які там живуть. Про заборони й прикмети на 6 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на вересень 2025 року за новим і старим стилем

Михайлове чудо 2025: яка історія свята?

У IV столітті у місті Колоси жила родина християн. Донька одного місцевого жителя була німою, тому він вирішив звернутися за молитвою до Архангела Михаїла. Після цього, за переказами, дитина зцілилася та почала говорити. Щоб віддячити святому, чоловік збудував у Колосах храм на честь нього. Протягом багатьох років у цій церкві святий Архип служив паламарем та проповідував християнство. Однак діяльність храму викликала лють у місцевих язичників, і вони вирішили знищити святиню. Так, ті спрямували потоки води прямо на храм, щоб повністю зруйнувати його. Та молитва Архипа й заступництво Архангела Михаїла врятували святиню. За переказом, святий з'явився та відвів воду від храму за допомогою свого меча. У зв'язку з цим, святиня залишилася неушкодженою. Відтоді цю подію почали називати Михайловим чудом.

Що не можна робити?

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто ображатися та пліткувати.

Не рекомендується брати до рук гострі предмети, бо тоді виникає високий ризик скоротити собі тривалість життя.

Народні прикмети

Якщо вранці туманно, то очікуйте потепління.

Якщо листя берези досі зелене, то зима буде ранньою.

Якщо вранці холодно, то скоро почуєте гарні новини.

Якщо небо хмарне, то жовтень прийде скоро.

Що ще відзначають?