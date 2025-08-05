Почему покойника категорически нельзя оставлять одного в доме

В частности, в народе верили, что не стоит оставлять покойника одного в доме даже на короткое время. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему покойника нельзя оставлять одного в доме?

Согласно народным поверьям, если умершего оставить без присмотра, то его душа может застрять в доме и не найти покоя. Считалось, что в такие моменты она находится между мирами живых и мертвых, поэтому нуждается в поддержке и присутствии своих родных. Если этого не будет, то душа заблудится, а дом со временем будет притягивать неудачи, болезни и семейные неурядицы.

Более того, некоторые люди верили, что в период перед погребением недоброжелатели могут пытаться проникнуть в дом, чтобы похитить личные вещи покойного. Например, платок, расческу, кусок простыни или даже воду после обмывания тела. По приметам, эти вещи имеют сильную энергетику и могут быть использованы во вредных обрядах, в частности для разрушения отношений или даже финансового краха определенного человека.

Также предки уделяли особое внимание предметам, что использовались во время обряда прощания. Их не оставляли в доме надолго, а часто сжигали или закапывали, чтобы избавиться от возможной негативной энергии.

Почему покойника нельзя оставлять одного в доме / Фото Freepik

Заметим, наша редакция ранее писала о том, сколько монет кладут покойнику в гроб.