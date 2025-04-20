В этот день наши предки отправлялись в храм, чтобы помолиться за здоровье и благополучие. О запретах и приметах на 20 апреля – рассказывает LifeStyle24.

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Пасха 2025

Верующие вспоминают, как Иисус Христос воскрес после того, как его распяли на кресте, на горе Голгофе. Это произошло на третий день после смерти Сына Божьего. По преданию, первыми, кто узнал о Воскресении Христовом, были Мария Магдалина, Соломия и другие женщины, которые пришли ко гробу, чтобы смазать тело Господне миром. Однако в этот момент святые никого не увидели. Через некоторое время появился ангел, который сообщил женщинам эту радостную весть.

Что нельзя делать

Не следует заниматься любой домашней работой.

Не стоит жениться и венчаться.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и завидовать.

Не рекомендуется гадать, потому что тогда привлечете негативную энергию в дом.

Народные приметы

Если услышите гром, то летом будет обильный урожай льна.

Если на Пасху пойдет дождь, то такая погода будет и в мае.

Если на улице холодно, то в ближайшее время не стоит ожидать тепла.

Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

День благодарности волонтерам. Его ежегодно отмечают 20 апреля. Главная цель этого праздника – привлечь внимание людей к волонтерской деятельности и почтить деятельность волонтеров, которые помогают тем, кто нуждается в этом. В Украине это движение активно развивается и демонстрирует всему миру свою силу в условиях полномасштабного вторжения.