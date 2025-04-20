У цей день наші предки вирушали до храму, щоб помолитися за здоров'я та добробут. Про заборони й прикмети на 20 квітня – розповідає LifeStyle24.

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Великдень 2025

Віряни згадують, як Ісус Христос воскрес після того, як його розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Це сталося на третій день після смерті Сина Божого. За переказами, першими, хто дізнався про Воскресіння Христове, були Марія Магдалина, Соломія та інші жінки, які прийшли до гробу, щоб змастити тіло Господнє миром. Однак у цей момент святі нікого не побачили. Через деякий час з'явився ангел, який повідомив жінкам цю радісну звістку.

Що не можна робити

Не слід займатися будь-якою хатньою роботою.

Не варто одружуватися та вінчатися.

Не можна лихословити, конфліктувати та заздрити.

Не рекомендується ворожити, бо тоді привабите негативну енергію в дім.

Народні прикмети

Якщо почуєте грім, то влітку буде рясний врожай льону.

Якщо на Великдень піде дощ, то така погода буде і в травні.

Якщо надворі холодно, то найближчим часом не варто очікувати тепла.

Якщо на вулиці сонячно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

День вдячності волонтерам. Його щорічно відзначають 20 квітня. Головна мета цього свята – привернути увагу людей до волонтерської діяльності та вшанувати діяльність волонтерів, які допомагають тим, хто потребує цього. В Україні цей рух активно розвивається та демонструє усьому світові свою силу в умовах повномасштабного вторгнення.