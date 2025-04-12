Ежегодно дата праздника приходится на разные дни, поскольку ее рассчитывают по еврейскому лунному календарю. В этом году Песах завершится 20 апреля. Что интересно, его иногда называют "еврейской Пасхой", но эти праздники имеют разную историю, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на National Geographic.

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Песах 2025: история и традиции праздника

По преданию, как-то египетский фараон узнал, что количество израильтян в стране значительно превышает численность египтян. Тогда правитель приказал убивать каждого новорожденного еврейского малыша, надеясь изменить ситуацию. Впрочем, одного из мальчиков, по имени Моисей, спасает и начинает воспитывать дочь фараона. Согласно Торе, Бог обратился к парню и приказал вывести израильтян из Египта.

Однако фараон отказался отпускать еврейский народ. В связи с этим, Бог послал на Египет десять кар, среди которых, нашествие насекомых и смерть египетских малышей. Чтобы не пострадали евреи, они должны были обозначить свои дома кровью ягнят. Только после этого Моисею удалось спасти израильтян из рабства и вывести их из Египта.

Песах 2025 / Фото Freepik

В современном мире евреи придерживаются особых традиций во время Песаха. Так, в первый день люди собираются за ужином, который называется Седер. В это время семьи читают вместе Агаду – рассказ о выходе из Египта, и употребляют символические блюда. Среди них:

Маца – пресный хлеб.

Харосет – блюдо, которое состоит из смеси фруктов, орехов и вина.

Марор – горькие травы, обычно салат и хрен.

Зроа – запеченная косточка ягненка.

Бейца – яйцо.

Традиции Песаха 2025 / Фото Freepik

Кроме этого, во время ужина каждый должен выпить четыре стакана вина или виноградного сока, которые символизируют обещания, данные Всевышним народу Израиля. По традиции также принято наполнять пятый бокал и оставлять его для пророка Ильи, который должен вернуться перед Песахом, чтобы возвестить о наступлении Господнего дня.

Что нельзя делать в Песах 2025

Не следует работать в первый и последний день праздника.

Нельзя есть продукты, сделанные на дрожжах или закваске.

Не стоит использовать обычную посуду, поскольку раньше там лежали запрещенные во время Песаха продукты.

Не следует пользоваться веществами, которые содержат продукты брожения, например, мучным клейстером.

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